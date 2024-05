Roberto Basso, tabaccaio trovato morto in casa: «Ipotesi omicidio». Trovati segni sul collo, forse è stato strangolato

di Redazione web

È avvolta nel mistero la morte di un uomo poco più che sessantenne, Roberto Basso, trovato cadavere stamani in un magazzino attiguo alla sua casa, situata nella zona di Jesolo Paese, la parte cittadina della famosa località balneare veneziana. Sul posto, allertati dai familiari, sono giunti i Carabinieri del nucleo investigativo di Venezia e della compagnia di San Donà di Piave, con il sostituto procuratore di turno, Giovanni Zorzi. Sulle cause del decesso nessuno si è sbilanciato, ma non viene esclusa l'ipotesi più grave quella di un delitto. Le modalità del ritrovamento del cadavere e le sue condizioni possono essere anche ricondotte a una morte violenta.

Chi era Roberto Basso

Basso, 64 anni e celibe, era proprietario di una tabaccheria nella zona del Lido di Jesolo, e aveva un'altra compartecipazione economica in un albergo assieme a un fratello.

Sul posto si è recato il medico legale per la prima ispezione cadaverica. E dalla ricognizione è emerso un elemento che potrebbe far propendere per l'ipotesi più grave: sul collo di Basso sarebbero stati trovati alcuni segni, che potrebbero far pensare anche a uno strangolamento, oltre al trauma cranico dovuto alla caduta al suolo. Si tratta di un primo elemento da suffragare con l'autopsia, che sicuramente verrà disposta dal pm Zorzi, che coordina le indagini. Per ora comunque tutte le piste sono aperte, anche quella di un incidente domestico che potrebbe aver causato le lesioni al collo.

