Pietro Fanelli replica agli hater: «Abuso di voi che siete stup*di, fate i manovali che non potete fare altro»

di Cristina Siciliano

Pietro Fanelli è stato uno dei personaggi indiscussi di quest'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. L'ex naufrago ha litigato con tutti gli altri concorrenti prima di decidere di abbandonare il reality condotto da Vladimir Luxuria e ritirarsi dal gioco. Il «naufrago poeta» sta dimostrando però anche fuori dal programma di non avere peli sulla lingua. Dopo aver lanciato la critica a Fedez definendolo «burattino», Pietro Fanelli nelle ultime ora ha reagito alle critiche degli hater scrivendo un messaggio con tono polemico sul sul profilo Instagram.

Le parole di Pietro Fanelli

«Le persone che commentano sotto le mie foto e video sparsi nel “cancr* web” lo capiscono che io prospero grazie alle loro fatiche? Alle loro interazioni? Ho fatto un programma televisivo leggero dicendo sempre la verità, dicendo in diretta delle cose che nessuno ha mai avuto le palle di dire e tanti scrivevano che non volevo lavorare e che non facevo nulla.

L'ex naufrago ha aggiunto: «Mica sono nato per accontentare qualcuno, io vivo come dico io e anzi abuso di voi che purtroppo siete stup*i e mi nutrite senza saperlo. Quindi silenzio e fate i manovali che non potete fare altro».

Numerosi sono stati i commenti degli utenti al post Instagram pubblicato da Pietro Fanelli. «Anche meno, sei solo un ragazzo banale», ha scritto un utente. E ancora: «Piantala, hai stancato». Ma non ci sono solo critiche: c'è chi continua ad essere dalla parte dell'ex naufrago. «Unico, elegante e bello. Sei sincero e dici cose giuste», scrivono una buona parte dei suoi follower.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Maggio 2024, 21:02

