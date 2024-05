Re Carlo festeggia il primo anniversario dall'incoronazione: il ricordo della cerimonia

Un anno dall'incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla nell'Abbazia di Westminster, il 6 maggio 2023, e certamente è stato un anno tutt'altro che semplice per la famiglia reale, in particolare a causa dei problemi di salute del sovrano, ovvero la diagnosi di cancro. Eppure non ci si perde d'animo: si festeggiano i successi, si continua a lottare contro la malattia e si fanno piani per i prossimi mesi, tra viaggi in giro per il mondo e la visita del principe Harry.

La celebrazione dell'anniversario

Per l'occasione, sui social della royal family è stato pubblicato un reel che ricorda: «Ricorre il primo anniversario dell'incoronazione del Re e della Regina nell'Abbazia di Westminster.

