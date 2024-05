Ordina un burrito e al primo morso addenta uno scarafaggio: la scoperta terribile, poi lo sfogo in un video su TikTok

di Redazione Web

Un burrito molto, troppo "crunchy". Non a causa di uno degli ingredienti panati e fritti, come hanno constatato per loro sfortuna la content creator Nicolle Saba e sua sorella Kinley. La ragazza ha infatti postato un video su TikTok mostrando la disgustosa scoperta fatta dalla sorella dopo aver voracemente addentato il tanto agognato pasto ordinato in un punto vendita in Florida. «Sono disgustata, non mangerò mai più da Chipotle», ha scritto nella descrizione della clip che è diventata virale, raggiungendo un milione di visualizzazioni.

Nel video si sente la ragazza sfogarsi duramente contro la catena di ristoranti statunitense: «Chipotle, hai i giorni contati. Queste sono le aziende a cui ci affidiamo per produrre il nostro cibo». La registrazione mostra prima il burrito e poi quello che sembra essere uno scarafaggio o una cimice. Continuando a zoomare Nicolle sottolinea. «Che cos'è questa roba? Mia sorella se l'è ritrovata in bocca dopo aver morso il burrito. No! Quello non è un fagiolo».

Il precedente

Il burrito della content creator non è stato l'unico ordine proveniente da Chipotle a contenere un insetto, vivo o morto, nelle ultime settimane.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 22:04

