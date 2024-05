La seconda spiaggia più bella al mondo è in Italia: ha battuto anche il mare turchese delle Filippine

Alcuni tra i litorali marittimi più rinomati a livello internazionale si trovano proprio nella nostra penisola. Ma di quali litorali si tratta? E soprattutto, perché bisognerebbe visitarli almeno una volta nella vita? Una tra tutte spicca in fatto di bellezza, slittando avanti rispetto a spiagge paradisiache e tropicali come le Hawaii, il Messico o le Filippine.

Questa spiaggia si è addirittura aggiudicata la seconda posizione sul podio. Stiamo parlando proprio di Cala Mariolu, in Sardegna, che è riuscita a svettare su alcuni veri e propri paradisi terrestri nella famosissima classifica di The World's 50 Best Beaches. Ovvero un sito che ogni anno, soprattutto per merito del contributo di professioni ed esperti, seleziona le 50 spiagge migliori a livello globale.





La spiaggia più bella

Cala Mariolu si distingue per la sua bellezza grazie innanzitutto alla sua posizione: situata lungo la costa orientale dell'Isola.

