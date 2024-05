Federica Pellegrini, il battesimo della figlia Matilde: look «total white» e la scritta a sorpresa sulla torta

di Cristina Siciliano

La scelta per Federica Pellegrini e Matteo Giunta è ricaduta sul look total white. La coppia, che cinque mesi fa ha dato il benvenuto alla prima figlia, Matilde, ha deciso di battezzare la piccola questa domenica 26 maggio. Federica Pellegrini, nelle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, non guarda l’obiettivo, ma il volto nascosto di Matilde. Sorride, circondata solo dagli affetti più cari.

Il pranzo

Il battesimo di Matilde, celebrato a Verona, è stato accompagnato da una piccola festa, un evento intimo riservato alla famiglia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Il pranzo si è tenuto a Vescovo Moro, cioè un ristorante enoteca a Verona. Per dessert i neo genitori hanno scelto una torta classica arricchita con decoro di frutti rossi e fragoline. «Brava Matilde» è la scritta presente sulla torta per celebrare il battesimo della figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Vita da mamma

L'ex campionessa di nuoto ha dato alla luce Matilde il 3 gennaio scorso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Maggio 2024, 21:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA