Federica Pellegrini, foto del fisico senza filtri a pochi mesi dal parto: «Sta tornando la tartaruga». Il commento del marito

Federica Pellegrini non si ferma mai. Tornata in piscina dopo il parto, la Divina si mostra in forma pubblicando la foto del suo "nuovo" fisico, messo in risalto dal bikini.

Federica ha condiviso, infatti, una foto scattata davanti allo specchio, a quattro mesi dal parto della piccola Matilde, non nascondendo il suo addome che si sta ancora riprendendo dal parto e senza modifiche. La reazione dei fan è stata immediata e molto positiva.

Il commento di Matteo Giunta

In un'era in cui tutti fanno a gara a modificare foto e video per apparire migliori, Federica Pellegrini vince con la sua trasparenza e semplicità.

«Meravigliosa creatura», commenta il marito Matteo Giunta, innamorato più che mai della moglie Federica e della loro bambina, Matilde, mentre i fan della campionessa hanno lasciato commenti molto positivi e di ringraziamento: «Grazie per questa foto! Ho partorito una bimba meno di un mese prima di te e sono in continua lotta con il mio corpo, questo scatto è bellissimo e ricorda a tutte noi che è naturale questo cambiamento del corpo».

