Garance Authié e Fedez, chi è la (presunta) nuova fidanzata: che lavoro fa, da quanto si conoscono, la differenza d'età

Garance Authié è la nuova fidanzata di Fedez? I due sono stati avvistati nei giorni scorsi a Montecarlo: in città si erano riunite tante star e vip dello showbiz internazionale per assistere al Gran Premio di Formula Uno. Così ha fatto anche il rapper che si è divertito sullo yacht di amici e ha documentato tutto (con la solita sobrietà) nelle proprie storie Instagram. Fedez, però, ha fatto notizia non tanto per la storia del gommone parcheggiato male tra due imbarcazioni super lusso ma più perché è stato paparazzato mano nella mano con Garance Authié. Ecco che cosa si sa di lei.