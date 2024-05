Susanna Tamaro e l'autismo: «Le arti marziali mi hanno aiutata, anche se resto l'ultima a capire le cose che mi spiegano» In una società in cui c'è ancora molto da fare per comprendere appieno il mondo dell'autismo, Susanna Tamaro racconta dell'effetto positivo che hanno avuto per lei le arti marziali rispetto alla sindrome di Asperger







di Redazione web Susanna Tamaro, l'autismo e le arti marziali che le hanno «salvato la vita». La scrittrice ha raccontato in un'intervista del suo rapporto con il disturbo e di come è riuscita a trovare un equilibrio con se stessa. Per quanto negli ultimi anni si parli sempre di più di spettro dell'autismo, secondo il parere della scrittrice c'è ancora molto lavoro da fare: ad esempio infatti «nessuno ha messo a fuoco che le scuole, così come sono concepite attualmente con un eccesso di rumore e di disordine, sono un fattore altamente destabilizzante per i bambini e i ragazzi che vivono nello spettro», ha detto al Giornale. La sua infanzia è stata caratterizzata dalla tendenza a sopravvivere. Il confronto con i suoi coetanei è stato non poco faticoso, ma la disciplina e il rigore - spiega - che sin dall'asilo sono stati all'ordine del giorno, le hanno permesso di inquadrarsi all'interno dello spazio scolastico, per quanto permanesse quel suo stato di confusione. L'incontro con le arti marziali «Allora non sapevo di avere la sindrome di Asperger, mi rendevo soltanto conto di essere fuori sincrono con il mondo che mi circondava. È stato proprio l'incontro con le arti marziali a metà dei miei vent'anni a mostrarmi la via verso un equilibrio stabile». Su invito del suo psichiatra si iscrisse alla palestra più vicina, nonostante quel mondo fosse da sempre stato molto distante dalle sue attitudini. «Continuo naturalmente a essere l'ultima a capire quando il maestro spiega; quello che gli altri capiscono al volo, io lo conquisto con una lunga fatica». Tuttavia, come conclude Susanna Tamaro con una dichiarazione d'amore al mondo delle arti marziali, «sono piena di gratitudine verso questo universo complesso e meraviglioso che mi ha portato a conquistare una parte di me che pensavo irraggiungibile, donandomi un equilibrio che mi ha permesso di affrontare, con coraggio e determinazione, tutte le altre grandi sfide della mia vita». Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Maggio 2024, 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA