Figlia allergica alle arachidi, famiglia in vacanza cacciata dall'aereo: «Abbiamo chiesto di non distribuire le noccioline e ci hanno fatti scendere»

di Redazione web

Cacciati dall'aereo in partenza da Gatwick, Londra, perché avevano chiesto di non permettere la circolazione di noccioline a bordo a causa delle intolleranze. A raccontare la vicenda è la presentatrice della BBC Georgie Palmer. In partenza per la Turchia con il marito Nick Sollom e la figlia (allergica alle arachidi) avrebbero chiesto all'equipaggio la cortesia di evitare di distribuire noccioline, così da non rischiare una reazione allergica. Ma come risposta, dopo uno scontro verbale, sarebbero stati costretti a lasciare il volo SunExpress diretto a Dalaman, sulla costa sud-occidentale della Turchia.

Il racconto

Nick Sollom, 48 anni, ha rilasciato una serie di dichiarazioni al Telegraph che fanno luce su un episodio che nel 2024 è «semplicemente incredibile».

Il tutto è avvenuto martedì notte, quando Nick e Georgie Sollom insieme alla loro figlia Rosie si sono imbarcati su volo SunExpress diretto a Dalaman, sulla costa sud-occidentale della Turchia. Rosie ha 12 anni ed è allergica alle arachidi, per cui non può in alcun modo avvicinarsi alle noccioline in quanto le provocherebbero uno shock anafilattico, che secondo la British Society for Allergy and Clinical Immunology, come riporta sempre il Telegraph, provoca tra le 20 e le 40 morti ogni anno.

Nick Sollom rivela che già a partire dalla fase di prenotazione del volo non c'è stato modo di poter comunicare anticipatamente l'esigenza; arrivati all'aeroporto il giorno della partenza gli è stato detto al banco del check-in di SunExpress di avvisare l'equipaggio una volta a bordo dell'allergia della ragazza, cosa che invita a fare anche la stessa compagnia, come si legge sul suo sito web.

BBC weather presenter and her family are kicked off flight by 'angry little' captain after asking passengers to not eat peanuts because of her daughter's allergy https://t.co/fPF1dJKljA pic.twitter.com/6nYbZAZx5E — Daily Mail Online (@MailOnline) May 26, 2024

I fatti a bordo

Una volta saliti a bordo, la storia è stata ben diversa, dal momento che il pilota ha impartito ordini dalla sua cabina al resto del personale di volo, respingendo le richieste della famiglia: «Hanno semplicemente cercato di dire che il capitano non sarebbe uscito per discutere, la questione era chiusa».

Allarmati, i genitori hanno cercato di spargere la voce dell'allergia della figlia tra i passeggeri, facendo affidamento quindi sulla comprensione di tutti gli altri.

La retromarcia della compagnia

Un portavoce della SunExpress in merito allo spiacevole episodio ha dichiarato: «Ci asteniamo dal fare questo tipo di annunci poiché, come molte altre compagnie, non possiamo garantire un ambiente privo di allergeni sui nostri voli, né impedire ad altri passeggeri di portare a bordo prodotti alimentari contenenti allergeni». Ha poi aggiunto che a causa del "comportamento insistente" del passeggero (Nick Sollom) nei confronti degli altri a bordo affinché non consumassero arachidi, «il capitano ha deciso che sarebbe stato più sicuro se la famiglia non avesse viaggiato sul nostro volo».

Infine, SunExpress ha affermato di star rivedendo «le informazioni fornite durante il processo di prenotazione per garantire soluzioni più efficaci per i passeggeri con allergie».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Maggio 2024, 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA