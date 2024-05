La ministra Santanché intercettata: «Chiara Ferragni una sfigata, ma ha 2 milioni di follower. I nostri collaboratori scrivono gratis»

Dall'inchiesta Visibilia emergono nuove intercettazioni della ministra del Turismo Daniela Santanché, imputata per truffa aggravata ai danni dell'Inps perché accusata di aver fatto lavorare i suoi dipendenti nonostante fossero in cassa integrazione per il Covid. L'ipotesi dei pm, nei suoi confronti e del compagno Dimitri Kunz, è quella di aver sfruttato gli ammortizzatori sociali (la cassa integrazione, ma anche la solidarietà) per tenere in piedi l'azienda.