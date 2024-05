Da Guidonia alle Seychelles per fare il sommelier: la storia di Alessandro Sgariglia. «Così ho realizzato il mio sogno»

di Sabrina Quartieri

«I miei genitori si trasferirono a Guidonia nel 1987, dopo essersi sposati, quando comprare casa a Roma dove erano nati e cresciuti era diventato impossibile. Papà ancora mi racconta che quando a 19 anni si affacciava dal balcone gli veniva da piangere. Io ci sono cresciuto invece, la odio e la amo. Un caro amico di là, di quelli coi nonni scesi dai paesi della valle dell’Aniene per lavorare nelle cave e nel cementificio, una volta mi disse che “Il posto lo fa chi ci vive. Se tu non fai schifo, neanche il posto dove vivi lo fa”. Una frase a cui mi sono attaccato per anni, eppure quel posto mi crea sempre tanta frustrazione».

Il ricordo del “Guidoniastan”, così chiama il territorio stretto e dimenticato tra Roma e Tivoli Alessandro Sgariglia, oggi sommelier 35enne in uno dei resort più belli delle Seychelles, è ancora vivo, nonostante lui sia lontano da casa da quasi tre anni per aver detto «Sì» al lavoro dei suoi sogni. Un impiego che lo appassiona e che è finalmente stabile per il ragazzo che, a Roma, andava avanti facendo gli extra nei ristoranti, perché nessuno voleva davvero investire in una figura professionale come la sua. È un pomeriggio di agosto del 2021 quando gli si palesa, su LinkedIn, l’annuncio che, almeno per ora, gli ha cambiato la vita.

Praslin, isola delle Seychelles

«Leggo che si cerca un sommelier in un resort 5 stelle a Praslin, un’isola mai sentita prima. Neanche cerco dove sia, mando il cv per gioco e parto per le ferie. Poi va tutto veloce, supero i colloqui e ricevo il contratto da firmare. Sapete quella storia di quando stai per morire e ti passa tutta la vita davanti? Per me è stato l’opposto. Ho visto tutto quello che mi sarebbe successo se non avessi accettato. Scritto da un algoritmo infallibile. Ho accettato», racconta Alessandro.

Ma quando arriva il momento della partenza, la sensazione che lo assale è ben lontana dalla felicità. Anzi, ciò che avverte è il senso di colpa per aver lasciato la sua famiglia da sola, come gli amici, del resto. Ragazzi di periferia con cui è cresciuto, passando il tempo sulla strada o a coltivare passioni come la musica dentro le loro case “palafitta”, 4 blocchi rettangolari di mattoni rossi sospesi a mezz’aria su delle colonne di cemento armato, nude e circondate da un sacco di grigio. Un territorio «dove la speculazione edilizia, la cittadina dormitorio, la criminalità organizzata, l’assenza di offerte culturali, come pure di servizi e di welfare, hanno accumulato tutta una casistica di estrazioni sociali borderline. Ma a nessuno sembra interessi. Tranne a qualche sparuto nucleo resistente», aggiunge Alessandro.

Alessandro Sgariglia quando ancora viveva a Guidonia Montecelio

Tra le brave persone del posto che ha a cuore, ci sono: Simone Saccucci, un cantante e un attore che ha scritto testi sul territorio e ha lavorato con Erri De Luca, ma che è prima di tutto un amico. Poi, i ragazzi dell’associazione Oltre il Ponte di Montecelio (il comune si chiama Guidonia Montecelio), come anche Andrea Galasso di Ecofficina o Danilo e Riccardo del Golden Pot Pub, il suo primo posto di lavoro. Nomi del fare e del farlo bene, in un luogo di frontiera dove imperversano piazze di spaccio e campi rom non autorizzati, in spazi tolti alla cittadinanza trasformati in discariche abusive che avvelenano l’aria, come nella zona delle case popolari dell’Albuccione.

Una periferia nella periferia in cui la popolazione locale conduce la sua resistenza quotidiana con dignità e con quel poco che le viene offerto.

L'Istituto comprensivo G. Montelucci e accanto la discarica abusiva col campo rom

Alessandro le criticità del comune di Guidonia Montecelio le ha respirate per anni, le conosce talmente bene che matura la consapevolezza di come l’offerta di lavoro alle Seychelles sia la sua ultima possibilità. Decide allora di imbarcarsi sull’aereo, per salvarsi dal diventare una di quelle storie viste mille volte dietro ai banconi dei pub, il suo primo impiego a 19 anni prima di occuparsi della tabaccheria di famiglia. Un impegno che dura una decade per 12 ore al giorno tra tempo trascorso nel traffico e turni ripetitivi e asfissianti in piedi tra le 4 mura del negozio.

«Quando la sera rientravo a casa a Guidonia, ero troppo stanco anche solo per alzare la forchetta», ricorda Alessandro, che però resiste per non lasciare tutto il peso sulle spalle degli altri, cercando nella musica la sua valvola di sfogo. Di mollare non se ne parla. Poi si innamora e va a convivere. Una sera, davanti a una bottiglia di vino, quasi per gioco, fa roteare il bicchiere e improvvisa una degustazione organolettica, illuminante in qualche modo. «Se per me il vino era il tetrapak a tavola la domenica, che neanche bevevo, la mia memoria olfattiva era abbastanza allenata per via del mio precedente lavoro con la birra artigianale», spiega egli stesso.

Alessandro Sgariglia ai tempi del lavoro al pub

Così, si lascia convincere dalla compagna a iscriversi a un corso professionale, «che però costa dei soldi che non ho. Lei si offre di aiutarmi con l’affitto, io mi vergogno come un cane, ma accetto», continua Alessandro che decide di intraprendere un percorso formativo di 3 anni, studiando la notte, perché di giorno lavorava. Poi arriva il diploma da sommelier e cominciano le esperienze nel campo a Roma. Ma le fa da precario, tra ristoranti, catering e banchetti che gli pagano l’extra.

La possibilità di una stabilità professionale, come per tanti altri expat italiani, è altrove. Per lui sono le paradisiache ma lontanissime Seychelles: «Oggi faccio il lavoro che amo in un posto che è impossibile non amare, nella natura, a 3 passi da una delle spiagge più belle del mondo senza traffico e senza smog. Qui è pieno di colori, flora e fauna. Non mi sveglio più bestemmiando, ma con entusiasmo. La porta di casa mia è sempre aperta, sento il mare. Pare quasi una vera “palafitta”. E spero di portarci le persone che amo un giorno. Almeno finché decido di restare qui. Per tutto il tempo che vorranno restare – dice Alessandro sognando a occhi aperti – Del domani, chissà».

Alessandro Sgariglia al resort di Praslin dove è impiegato stabilmente come sommelier

