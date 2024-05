Diletta Leotta, il matrimonio con Loris Karius in estate: «Preparo l'addio al nubilato»

Diletta Leotta è una "Donna di Sport". Lo è da anni. Ora, grazie al riconoscimento che le è stato consegnato a Milano, alla XXIX edizione del Premio Gentleman FairPlay qualche sera fa, ancora di più. Un riconoscimento rivenuto nel giorno del nono mese di Aria. Un anniversario che la conduttrice ha festeggiato lontano dal suo Loris Karius ma insieme alla sua squadra di Dazn.

Mamma o no Diletta Leotta non ha rinunciato a essere supersexy. Il suo vestito nero di pizzo non ha nascosto niente. Ma proprio niente. A nove mesi dalla nascita della sua piccola principessa le forme di Diletta sono perfette.

E così ha lasciato tutti a bocca aperta. Anche quando, prima di salire sul palco ha dovuto tirare su il vestito per evitare un pericoloso incidente...

Poi Diletta Leotta ha ritirato il suo trofeo, che le è stato consegnato dal patron del “Premio Gentleman” Gianfranco Fasan.

Il conduttore della serata accompagnato da Laura Barriales e Giorgia Rossi ha cercato di capire qualcosa in più dei preparativi del suo matrimonio con il numero 12 del Newcastle (vuole venire a giocare in Serie A). E qualcosa è riuscito a tirarle fuori tra sorrisi e battute: «I preparativi per le nozze vanno benissimo». E senza che nessuno glielo chiedesse ha aggiunto: «Ma anche quelli per l’addio al nubilato...». Insomma sarà un addio al nubilato da urlo, c'è da scommettersi...

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Maggio 2024, 14:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA