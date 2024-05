Ragazzina di 14 anni aggredita in spiaggia dal fidanzatino 15enne: «L'ha picchiata perché lo aveva lasciato»

di Redazione web

Quando la violenza sulle donne inizia già in tenera età. Una ragazzina di 14 anni è stata aggredita dal suo ex fidanzato, un 15enne, che non aveva preso bene la fine della loro relazione: è successo nel pomeriggio di ieri in un lido molto noto di Napoli, accanto allo storico palazzo Donn'Anna.

Il 15enne denunciato per lesioni

La 14enne è stata medicata nell'ospedale Fatebenefratelli ed è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. La ragazzina, in compagnia della propria madre, ha presentato denuncia raccontando altri episodi di molestie mai denunciati prima. La Procura per i minorenni di Napoli ha disposto l'affidamento del 15enne ai genitori che è stato denunciato per lesioni e atti persecutori.

Si erano lasciati tre mesi fa

La relazione tra la 14enne aggredita ieri al mare nel noto lido Sirena di Napoli, e il suo ex di 15 anni, era terminata circa tre mesi fa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Maggio 2024, 10:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA