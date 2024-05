«Non c'è umiltà nelle tue parole». Daniele Radini Tedeschi "asfalta" prima Joe Bastianich poi Sonia Bruganelli: «Tutto in beneficenza»

di Ida Di Grazia

Il viaggio di Joe Bastianich all'interno dell'Isola dei Famosi è un percorso di crescita interiore. Durante la puntata di lunedì maggio l'ex giudice di Masterchef ha sottolineato la difficoltà iniziale di integrarsi con gli altri naufraghi, quanto sia cambiato e a cosa aspira: «L’Isola è un viaggio esistenziale. Sono consapevole delle mie mancanze e voglio evolvermi come persona». Dallo studio però Daniele Radini Tedeschi smonta tutto.

Daniele Radini Tedeschi contro Sonia e Joe

Dopo la clip semi agiografica di Joe Bastianich e la sua rinascita dallo studio, mandata in onda durante la puntata dell'isola dei famosi di lunedì 6 maggio, interviene Daniele Radini Tedeschi dallo studio: «Sento puzza di capitalismo in quello che dici, tornato in Italia ho sentito parole ingiuste nei miei confronto.

«Le persone ignoranti le lascio parlare - ribatte Joe - tu non mi conosci, leggi i miei libri sul New York Time...per Daniele li regalo. Io ho una domanda per voi…Perchè abbiamo trasformato un momento così vero, autentico, intelligente, comunicativo con il pubblico in una cosa così brutta, così minimale e francamente stupida coinvolgendo personaggi del genere?».

Sonia Bruganelli che aveva definito Bastianich il naufrago ideale tenta l'affondo e si scaglia contro Daniele: «Quindi mi stai dicendo che tutto quello che hai percepito grazie all’Isola lo hai dato in beneficenza?». Ma Radini Tedeschi non si lascia cogliere in fallo: «Assolutamente sì, non lo volevo dire perché non sono cose che mi piace fare. Il mio intero cachet andrà tutto in beneficenza». Colpita e affondata.

