Gaia Menga morta nell'incidente a 13 anni, l'amica della mamma Betty Sorsile accusata di omicidio stradale: «Andava a 80 all'ora»

di Redazione web

Non aveva bevuto prima di mettersi alla guida, ma andava a una velocità tra gli 80 e i 70 chilometri orari Betty Sorsile, la 33enne che ora rischia di finire a processo con l'accusa di omicidio stradale per la morte di Gaia Menga, la 13enne che era a bordo della Golf che la sera del 4 novembre 2023 si è ribaltata su via Laurentina non lasciandole scampo. La Procura di Roma, riporta il Corriere della Sera, ha chiuso le indagini e fissato alcuni punti su quanto accaduto.

La velocità

La sera dell'incidente Gaia Menga si trovava a bordo di una Golf insieme alla mamma, Giada Gerundo, e a una sua amica, Betty Sorsile. Le tre tornavano da una cena a Anzio, ma le indagini hanno escluso che Sorsile avesse bevuto: il tasso alcolemico riscontrato era entro i limiti consentiti dalla legge. Gli accertamenti hanno poi dimostrato che il tratto di via Lurentina in cui è avvenuto l'incidente è scarsamente illuminato, ma questo dettaglio - insieme al manto stradale bagnato - non avrebbero avuto peso nella dinamica dell'incidente.

L'incidente

Betty Sorsile ha chiesto ora di essere interrogata dal pm Margherita Pinto. La donna, che in un incidente stradale aveva già perso l'uomo che era in procinto di sposare, dovrà ricostruire quanto accaduto quella notte che doveva essere di svago e si è trasformata nella più drammatica delle tragedie. L'incidente verso le due della notte tra il sabato e la domenica su via Laurentina, all'incrocio con via Giovanni Gutenberg. Secondo la procura la donna non avrebbe visto la rotonda. L'auto sbanda e si ribalta più volte, e Gaia viene sbalzata dall'abitacolo. Per lei non c'è scampo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA