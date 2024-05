Oroscopo di martedì 28 maggio: il Toro chiarisce i malintesi, il Gemelli usa l'arma della sincerità. Chi sale e chi scende

L'oroscopo di martedì 28 maggio 2024. Le stelle sono particolarmente bilanciate in questa giornata. Venere, Sole e Giove sono in Gemelli. Plutone è in Acquario. Mercurio e Urano sono in Toro. Marte è in Ariete. Saturno e Nettuno sono nei Pesci. La Luna è in Acquario.

Il consiglio del giorno per tutti è: «Trovate l'equilibrio per la vostra serenità». Presi dallo stress di inizio settimana, siete sopraffatti dalle cose da fare e potreste non riprendere fiato se non vi fermate a organizzarvi meglio. Pianificate di più le vostre attività. I segni di fuoco hanno un'energia intensa ma non devono perdere il loro focus. I segni di terra sono produttivi e meticolosi, scaricano la carica elettrica in eccesso in corsa o ginnastica. I segni d'aria giocano di squadra per raggiungere i loro obiettivi. I segni d'acqua si danno al benessere personale e alla tranquillità.

Le previsioni di Leggo per martedì 28 maggio 2024. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.