Fedez e Iovino, i testimoni: «Il rapper presente senza ombra di dubbio». L'accordo col personal trainer non lo mette al sicuro: ecco perché

di Redazione Web

Fedez e Cristiano Iovino hanno firmato un accordo dopo il caso del pestaggio avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso, quando il personal trainer dei vip venne aggredito in via Traiano, a Milano, da un gruppo di 8-9 persone. Secondo alcuni testimoni, il rapper era presente «senza ombra di dubbio». Se fosse confermato, resterebbe in piedi il reato di rissa, per il quale Federico Leonardo Lucia (il vero nome di Fedez) è indagato. L'accordo tra i due farà invece decadere le accuse di lesioni e percosse nei confronti dell’artista.

Il pestaggio: cosa si vede nel video

La dinamica dell'episodio dello scontro tra Fedez e Iovino, così com'è stata immortalata dalla telecamera, non lascia intendere che ci sia stata una discussione sul posto tra i due, piuttosto una spedizione punitiva, fanno notare gli investigatori. Nel video si vede una figura esile (che dovrebbe essere Fedez) scendere dal van e dirigersi per primo verso Iovino, provando a colpirlo senza successo. «Io non c'ero e dalla telecamera non si vede niente», aveva detto il cantante. «Tutti parlano di un massacro - ha aggiunto - ma se questa persona non è stata portata in ospedale, non c'è un referto medico e non ha denunciato, di cosa stiamo a parlare? Oltretutto poco dopo è andato a ballare a Ibiza».

Nel video anche una bionda

Intanto, le indagini della Procura di Milano vanno avanti per identificare tutti gli aggressori, tra cui ci sarebbero stati anche ultrà della curva sud milanista, tra cui, Christian Rosiello, anche «guardia del corpo» di Fedez.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 10:17

