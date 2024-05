Isola, Khady ritratta le accuse di razzismo contro Rosanna. Luxuria: «Non esistono filmati. Chiudiamola qui»

di Ida Di Grazia

Nella scorsa puntata Khady Gueye aveva tacciato di razzismo Rosanna Lodi. Accuse pesanti su cui Vladimir Luxuria ha deciso di fare chiarezza in diretta durante le nomination dell'Isola dei Famosi di lunedì 6 maggio. La conduttrice ha chiesto: «Vogliamo fare chiarezza sulle frasi che Rosanna ti ha detto...», ma la modella ritratta parlando di chiarimenti tra le naufraghe. Ma andiamo con ordine.

Accuse di razzismo

Quando si parla di razzismo non ci può essere leggerezza, nemmeno in un contesto come l'Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria a dispetto di quanto paventato sui social, non ha insabbiato proprio nulla e anzi, ha voluto mettere la parole fine alle accuse di Khady contro Rosy.

Prima della nomination di Khady Gueye, Luxuria torna sulla presunta offesa razzista che Rosanna avrebbe rivolto alla modella: «Khady - dice la conduttrice - la produzione ha controllato bene e non ha trovato nulla. Tu confermi che Rosy ha usato parole razziste nei tuoi confronti o è astato un malinteso?».

«Rosy si è scusata - risponde Khady - ha detto che ho capito male e scelgo di credergli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 01:38

