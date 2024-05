Furti in casa, i ladri come scelgono gli appartamenti da razziare: i misteriosi segni sui citofoni

di Sandro Benigni

Il quartiere San Filippo Neri a San Benedetto del Tronto è in festa, ma i suoi abitanti sono preoccupati per una crescente ondata di episodi criminali che stanno turbando la tranquillità della zona più settentrionale della città di San Benedetto.

Gli strani segnali sui citofoni delle abitazioni

In questi giorni, nei quali molti degli abitanti stanno trascorrendo la serata fuori di casa proprio per assistere ai festeggiamenti che si concluderanno stasera, sono comparsi dei segnali anomali sui citofoni di alcune delle strade, in particolare in via Felice Cavallotti, dove alcuni puntini neri sono stati apposti vicino ai nominativi degli abitanti, tanto da far insospettire parecchie persone. Il presidente del comitato di quartiere, Roberto Vesperini, è intervenuto per esprimere la sua preoccupazione.

«Sono stati immediatamente avvisati i carabinieri – ha detto – che hanno intensificato la sorveglianza, identificando un’auto di color nero con tre persone a bordo, tutte straniere e solamente nel pomeriggio di venerdì scorso ho visto transitare delle loro pattuglie per ben sei volte nelle strade del nostro quartiere, dando una sensazione di maggiore sicurezza. Nei giorni scorsi, inoltre, era stata attenzionata una persona che aveva compiuto dei piccoli dispetti nel nostro quartiere».

Auto prese di mira

«Tra auto che spariscono, cassonetti lanciati in mezzo alla strada e altri atti di vandalismo – ha proseguito Vesperini – bisogna fare qualche cosa per reagire, poiché non è giusto che si assista senza intervenire ad azioni che vanno contro ogni logica della convivenza sociale. Chiediamo più controllo nel quartiere, non è accettabile essere messi sotto scacco da vandali e ladri». Intanto, questa sera si concluderà la tre giorni di festa che ha coinvolto l’intero quartiere, grazie all’ottimo lavoro del Comitato Festa della parrocchia. «Abbiamo voluto – conclude il presidente del comitato di quartiere Vesperini – proporre un menu completo a soli 15 euro e inoltre a chiudere la festa, stasera, ci sarà il concerto dei Pupazzi»

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Maggio 2024, 16:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA