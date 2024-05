«Ho scelto di non avere figli per dedicarmi al lavoro, ma oggi ho 55 anni e sono pentita: sento di non valere niente»

di Redazione web

Scegliere tra la carriera professionale e la vita familiare è un bivio davanti al quale molte donne si sono ritrovate nel corso della loro vita. Alcune di loro scelgono di rimandare la decisione di diventare madri per motivi differenti - il non avere accanto un partner con cui condividere l'esperienza della genitorialità, la voglia di realizzarsi appieno sul lavoro - e altre di non diventarlo affatto. Conciliare vita familiare e professionale è un privilegio del quale molte lavoratrici non possono godere, e tra i motivi per cui i tassi di natalità subiscono drastiche diminuzioni: tra le donne lavoratrici c'è chi si vede costretta a scegliere di non avere figli proprio per la difficoltà che comporta l'accudimento di un bambino in relazione alle esigenze sul posto di lavoro.

La scelta di non avere figli

Questo è quello che è successo a Véronique, un'imprenditrice svizzera che, a 55 anni, non ha né marito né figli. Si è costruita una carriera professionale brillante, con lunghi periodi passati all'estero, ma in amore non è stata altrettanto fortunata e nessuna delle sue storie d'amore si è trasformata in una relazione stabile. Ecco perché ha scelto di non avere figli, una decisione di cui si rammarica ancora oggi. «Il prezzo da pagare per la solitudine è la perdita della fiducia in se stessi. Non so più in cosa sono brava, ho l'impressione di non valere nulla», ha rivelato Véronique in un'intervista per il canale televisivo svizzero RTS 1, dove si è detta pentita di non aver avuto figli.

Le relazioni sbagliate

L'imprenditrice si rimprovera di non essere riuscita a cementare nessuna delle sue relazioni, perché ha sempre scelto uomini che non volevano un partner serio: «Mi sono posta spesso la domanda: perché scelgo sempre chi non vuole un partner stabile».

Il rimpianto

Durante questi anni di delusioni d'amore e di successo sul lavoro, Véronique non ha nemmeno preso in considerazione l’idea di avere figli. Tuttavia, all'età di 55 anni, ha riconosciuto che non è stata una buona scelta: «Il fatto di non aver avuto figli mi fa sentire come se non valessi niente», ha spiegato la donna che si sente «vecchia» in questa società. «Non lascio nessuno dopo di me, non sono riuscita a partorire...», ha insistito la donna, che ora attraversa un momento di solitudine che sta mettendo a dura prova la sua salute. In questi anni solitari, il suo vero amore è stato il suo gatto, che le ha permesso di andare avanti: «La solitudine, soprattutto quando è prolungata, è quando nessuno ti tocca più, quando tutti i tuoi sensi si spengono. Avere un gatto è il modo per essere accarezzati e accarezzare. Mi ha dato qualcosa che non immaginavo nemmeno», ha ammesso.

