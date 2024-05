Isola, le pagelle: divisione in gruppi (8), accoppiati per forza (3), Daniele asfaltatore (7), Sonia in formissima (9), le insinuazioni di Rosanna (2)

di Ida Di Grazia

Marina Suma è l'eliminata della settima puntata dell'Isola dei Famosi. Novità nella diretta di lunedì sera i naufraghi vengono divisi in due gruppi, un escamotage interessante che speriamo crei nuove dinamiche, vivranno sulla stessa spiaggia ma divisi a metà. Ogni squadra avrà il suo cibo e bisognerà fare tutto daccapo. In nomination finiscono: Rosanna, Samuel e Artur. Per ora l’Isola dei Famosi resta confermata a lunedì. Ecco le nostre pagelle sulla puntata del 6 maggio.

Divisione in gruppi - Voto 8



Samuel Peron e Greta Zuccarello sono i leader di puntata e tocca a loro formare la propria squadra personale. L’Isola infatti si divide in due: da un lato ci saranno Samuel, Matilde, Edoardo Franco, Artur, Khady e Rosanna mentre dall’altra parte ci saranno Greta, Edoardo Stoppa, Aras, Joe, Alvina e Valentina.

Si riparte da zero, senza benefit e senza fuoco. Chissà che questo azzeramento giovi anche agli ascolti, i presupposti per creare nuove dinamiche ci sono tutti. Distruggere per ricostruire.

Accoppiati per forza - Voto 3

«Che Pa**e!» No non siamo noi a dirlo, ma Khady e noi siamo d’accordo con lei. Si sta cercando a tutti costi la storia d’amore e la modella è finito sotto i riflettore per la sua amicizia con Artur. Entrambi hanno detto in tutti i modi che si conoscevano anche fuori e che sull’Isola sono vicini perché molto simili.

Sonia Bruganelli prima sottolinea: «Hai visto la tua opinionista come sta attenta e ha visto prima di tutti la storia tra loro due?».

Daniele asfaltatore - Voto 7



Daniele Radini Tedeschi ha abbandonato l’Isola ma è regolarmente presente in studio. L’ex naufrago, proprio come in Honduras, mantiene la sua linea da disturbatore fuori le righe e non si fa “incastrare” nelle dinamiche del gioco, tiene il punto e asfalta con grandissima classe Joe Bastianich e riesce nell’impresa di zittire Sonia Bruganelli. Chapeau.

Sonia in formissima- Voto 9



Meno male che c’è Sonia Bruganelli. L’opinionista è l’unica in grado di smuovere le acque, nel bene e nel male. C’è chi ha sperato di vederla in Honduras, e chi "teme" possa prendere il posto di Vladimir Luxuria il prossimo anno. In studio c’è una calma piatta a tratti soporifera.

Dario Maltese è un signore educato e distinto, un giornalista di punta per Mediaset, ma l’opinionista è un altro mestiere … giustamente.

Le insinuazioni di Rosanna – Voto 2

Rosanna Lodi è il peperino dell’Isola. Arrivata in Honduras con il desiderio di chiedere autografi a tutti, la Nip non si lascia mettere i piedi in testa e ora ha metà dei concorrenti contro. Finché il gioco resta sulle liti per il riso ben venga, quando si insinuano cose pesanti come la possibile nascita di una coppia tra un uomo sposato e un’altra ragazza (Samuel e Greta ndr) la cosa diventa spiacevole, soprattutto se è una calunnia fatta solo ai fini del gioco.

Come non essere d’accordo con le parole di Vladimir Luxuria: «Nessuno qui ha creduto a quella illazione seppur detta in senso simbolico, seppur pesante. Invito i naufraghi e le naufraghe a stare attenti a quello che si dice soprattutto quando si tirano in ballo le famiglie degli altri».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 10:39

