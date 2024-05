Diletta Leotta e Loris Karius, vacanza pre-matrimonio fra Monaco e Saint Tropez: l’allenamento (speciale) in bikini con la figlia Aria

di Dajana Mrruku

Diletta Leotta è sempre più vicina al matrimonio con il fidanzato Loris Karius. La coppia si sta godendo l'ultimo mese prima di diventare ufficialmente marito e moglie, con vacanze a Monaco e a Saint Tropez. Outfit incredibili e pose da veri divi, Loris e Diletta sono la coppia dei sogni. Insieme a loro c'è sempre la piccola Aria che li accompagna ovunque vadano.

Diletta Lotta, Lautaro Martinez: «Mia moglie mi ha cambiato in meglio. Per i miei figli ho rinunciato al riposino»

Diletta, nonostante il fisico statuario, continua a prendersi cura del suo corpo con allenamenti molto particolari, anche in vacanza.

L'allenamento speciale di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha trascorso un lunedì che sa di domenica, con momenti di relax a bordo piscina insieme alla sua piccola Aria.

La Leotta ha quindi condiviso sui social un video in cui mostra come si allena: la conduttrice, in bikini, corre da un lato all'altro del giardino, trascinando il passeggino della figlia Aria, un work out decisamente speciale che fa divertire e ridere la piccola.

