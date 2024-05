Isola, Khady contro Sonia: «Difendi Greta perché fate le vacanze insieme». Bruganelli lapidaria: «Ragioni come un bimbo di 6 anni»

di Ida Di Grazia

Che Khady Gueye non avesse peli sulla lingua lo si è capito sin dalla prima puntata, la dimostrazione è l'attacco frontale a Sonia Bruganelli durante la puntata di lunedì maggio. La modella ha accusato l'opinionista di favoritismi nei confronti di Greta Zuccarello, con tanto di accuse: «Fate le vacanze insieme!». Sonia non ci sta e ribatte piccata, ma forse la frecciatina ha colpito nel segno.

La frecciatina

Dopo le accuse di Rosanna Lodi nei confronti di Greta Zuccharello e Samuel Peron, arriva anche Khady Gueye che non ci sta a sentire Sonia Bruganelli difendere strenuamente Greta: «Greta, si chiama carisma. C'è chi ce l'ha e chi no, le altre non lo hanno probabilmente. Rosanna, è facile giudicare, hai delle calorie che Greta non ha, non puoi giudicare se lei è stanca o prova a mangiare di più».

«Digli intanto che la conosce e per questo la difende - ribatte Khady in difesa di Rosy - Greta è andata in vacanza con Sonia e Paolo (Bonolis, ndr)». La Bruganelli ribatte piccata: «Questa è una stupidaggine, un pensiero base che fanno i bambini di 6 anni. Le cose vanno dette con criterio».

