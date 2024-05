Aurora Ramazzotti "regala" alle mamme la playlist per far addormentare Cesare: «La vera sfida? Non dobbiamo dormire noi»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti condivide spesso con le altre mamme social le sue avventure con il piccolo Cesare. Ad esempio, qualche giorno fa, ha raccontato di avere cominciato lo svezzamento e che al suo bambino non piacciono molto le verdure, quindi, le sue follower le hanno consigliato di tritare tutto e fare delle polpettine. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha seguito questo consiglio e ha fatto sapere che ha riscosso un discreto successo con il piccolo. Quindi, Aurora ha "ricambiato il favore" condividendo la playlist che utilizza per far addormentare il suo bambino e, poi, ha anche spiegato che oggi è una di quelle giornate un po' nervose e il motivo è presto detto.

La playlist speciale di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha condiviso nelle proprie storie Instagram l'immagine di una playlist musicale che ha rinominato "Rino Relax" - "Rino" è uno dei soprannomi che ha dato a Cesare, oltre al famoso "Banano" - e ha scritto: «Per mamme e papà. Canzoni con cui si addormentava Cesare fino a poco fa. "Questo immenso" di Pino Daniele è ancora super efficace, provare per credere».

La "giornata no" di Aurora Ramazzotti

Nella sua ultima storia Instagram, Aurora Ramazzotti pubblica un selfie in cui sorride e si rivolge alle sue follower. Scrive: «Oggi è uno di quei giorni in cui ti svegli e ti rode talmente tanto che vai a controllare l'app del ciclo per confermare il tuo presentimento che stia per arrivare e infatti...». Aurora posta "l'orologio digitale" che segna che mancano due giorni perché arrivi quel periodo del mese e aggiunge: «Lo so che mi capite amiche».

