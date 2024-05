Perla Vatiero e Mirko Brunetti, il passato è alle spalle. L'amore ritrovato nel weekend sul lago: «Momenti che mancavano»

di Redazione web

Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno deciso di partire per una piccola vacanza romantica all'insegna del relax. I due fidanzati che hanno riscoperto il loro amore al Grande Fratello sono in un resort a Soiano del Lago a Brescia.

Nelle scorse ore, entrambi hanno pubblicato diverse storie molto romantiche sui rispettivi profili Instagram e Perla si è anche lasciata andare a un lungo sfogo social: ha chiesto ai follower di non parlare più di ciò che è successo mesi fa ma di concentrarsi sul presente. La vincitrice del Gf, però, non ha fatto riferimento ad alcun episodio preciso.

La serata romantica di Perla e Mirko

Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo la loro crisi e il loro chiarimento all'interno del Grande Fratello sono tornati più forti e uniti che mai. I due sono anche ritornati a vivere nella loro casa a Rieti e i fan dei "Perletti" - così erano stati soprannominati - non potrebbero essere più felici per la loro coppia preferita. Perla ha sempre detto che lei e Mirko hanno sempre fatto moltissime cose insieme come, ad esempio, cantare a squarciagola in macchina e così, nelle sue ultime storie, l'ex gieffina riprende proprio il compagno che canta e scrive: «Momenti che mancavano».

Mirko sceglie di essere ancora più romantico e posta un selfie di lui e Perla che si baciano: «Non si è spenta neanche la luna».

Lo sfogo di Perla Vatiero

Prima di tutte queste romanticherie, Perla Vatiero aveva postato alcuni video in cui diceva: «Prima di staccare la spina, ci tenevo a precisare delle cose.

