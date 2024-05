Villa in Costa Azzurra da 7 milioni di euro, Bentley e orologi: il patrimonio confiscato all'imprenditore super evasore

di Redazione web

La Guardia di Finanza di Bologna ha confiscato in via definitiva beni per un valore di 15 milioni di euro a Vincenzo Scandurra, un imprenditore settantenne considerato "socialmente pericoloso". Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Milano e confermato dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'imprenditore. Scandurra, formalmente residente nel Principato di Monaco ma di fatto domiciliato nel Pavese, aveva interessi imprenditoriali nella provincia di Bologna.

La bancarotta

La vicenda giudiziaria di Scandurra ha avuto inizio nel 2014, culminando con una condanna in primo grado a sei anni di reclusione per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché per omessa dichiarazione dei redditi in relazione al fallimento di una società con sede a Bologna. Le indagini hanno rivelato un complesso sistema di frodi e omissioni fiscali, che hanno portato all'accumulo di un debito erariale di oltre 100 milioni di euro nel corso di vent'anni.

Il patrimonio

Il decreto del Tribunale di Milano ha disposto la confisca definitiva di un vasto patrimonio appartenente a Scandurra, comprendente sette auto di lusso tra cui Range Rover, Bentley, Audi e Mercedes-Benz, beni mobili come orologi e penne da collezione per un valore di oltre 350.000 euro, risorse finanziarie per circa 724.000 euro, e nove immobili.

I prestanome e la residenza fittizia

Le indagini hanno evidenziato come Scandurra operasse attraverso una rete di società intestate a prestanome, permettendogli di continuare le sue attività imprenditoriali nonostante le numerose irregolarità fiscali. Nonostante la residenza formale a Montecarlo, l'imprenditore rimaneva frequentemente in Italia per seguire da vicino le operazioni delle sue società. Inoltre, è emerso che la villa in Francia e due delle automobili di lusso erano state fittiziamente intestate a terzi, per cui Scandurra è stato anche condannato a un anno e sei mesi di reclusione con rito abbreviato.

