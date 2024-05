Giulia Duro scomparsa a Palermo, apprensione per la 19enne. Lo zio: «Aiutateci, soffre di epilessia»

di Redazione Web

Ore di apprensione per la scomparsa di Giulia Duro, ragazza di 19 anni della quale non si hanno più notizie da lunedì mattina. «Chiedo a tutti i miei amici di condividere e divulgare questa foto è mia nipote si chiama Giulia Duro si è allontanata da questa mattina (ieri, ndr) intorno alle 9 e non si hanno notizie - scrive lo zio sui social -. Dalla zona Oreto Palermo. Il telefono è spento. Stiamo facendo denuncia di scomparsa. La ragazzina di 19 anni soffre di leggera epilessia sotto farmaci. Chiunque avesse informazioni mi chiami. Contattare 3792215704».

L'ultimo avvistamento

La ragazza, al momento della scomparsa, indossava una maglietta bianca a maniche corte con la scritta Kappa e pantaloni di tuta di colore nero con strisce bianche, bottoni laterali, anch'essi della Kappa, ai piedi un paio di scarpe da tennis Puma nere. Giulia Duro è alta 1,66, pesa 55 chili, carnagione chiara e capelli neri all'altezza delle spalle. Indossa sempre gli occhiali da vista.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 12:26

