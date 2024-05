Papà di 33 anni schiacciato da un macchinario mentre lavora: morto sul colpo. Simone Mezzolani lascia due bimbi

di Redazione web

PETRIANO - È morto schiacciato in un macchinario mentre stava lavorando nella fabbrica in cui era impiegato come operaio. Non c'è stato nulla da fare per Simone Mezzolani, 33 anni: è morto sul colpo. La tragedia si è consumata alla Fab di Gallo di Petriano, provincia di Pesaro Urbino - industria che produce componenti per il settore del mobile.

Simone lascia la compagna e due figli: era originario di Montecchio, molto conosciuto perché anche figlio del proprietario di una carrozzeria.

Un terribile infortunio sul lavoro che aumenta purtroppo la lista nera di incidenti mortali nelle Marche. Francesco Trapanese, presidente dell'assemblea provinciale fillea Cgil denuncia una situazione di piena emergenza: «È inaccettabile che si possa morire sul lavoro, ogni anno in Italia ci sono più di 1000 lavoratori che non fanno più rientro a casa.

Un altro morto a Modena

Altra tragedia anche a Modena, dove un operaio di 44 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in strada Barchetta, poco dopo le dieci. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, affidata alla polizia, l'uomo sarebbe caduto dall'alto, da diversi metri, perdendo la vita sul colpo. Sul posto anche la medicina del lavoro, oltre ad un'ambulanza ed una auto medica del 118. Inutili però i soccorsi, il 44enne era già morto a seguito dei traumi riportati nella caduta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 14:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA