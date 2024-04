Kate, l'anniversario di nozze con William e la lotta contro il cancro. Harry e il presentimento sull'altare: «Mi si è rivoltato lo stomaco»

Una favola che si corona dopo anni di fidanzamento e una bulimica attenzione mediatica. Giovani, belli e sorridenti regalano al mondo emozioni inedite. La rigidità della royal family britannica viene scalfita da una impeccabile outsider: Kate Middleton, 42 anni. Le nozze dei duchi di Cambridge e Galles si celebrano nell'Abazia di Westminster il 29 aprile 2011. La donna del popolo, ma dal ricco conto in banca, catalizza l'attenzione del mondo insieme alla sorella Philippa Charlotte Middleton Matthews, detta Pippa. Da allora conferme su conferme: Middleton e il principe William, 41 anni, convincono i sudditi e il mondo. Degni eredi al trono, si mostrano impeccabili in ogni occasione. Middleton appare perfetta persino dopo le gravidanze. Le immagini di lei con in braccio il principino George, oggi 10 anni e futuro erede al trono britannico, fuori dalla London Clinic, fanno il giro del mondo. Middleton – mamma anche di altre due bambini Charlotte, 8 anni, e Louis, 6 anni –, però, in quella stessa clinica è stata sottoposta, a gennaio, a una delicata operazione all'addome. Poche settimane dopo, in seguito a un fiume di indiscrezioni e illazioni (esplose in maniera esponenziale dopo il caso della foto ritoccata apparsa sui profili social dei Duchi), la 42enne ha dovuto annunciare al mondo, il 22 marzo scorso, attraverso un video diffuso sui social, di avere il cancro: «Speriamo che capiate che, come famiglia, ora abbiamo bisogno di un po' di tempo, spazio e privacy mentre continuo le cure», ha sottolineato la principessa.

