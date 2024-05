Kate come sta, l'ombra sul ritorno ai doveri reali. Il timore dei sudditi: «Potrebbero servirle anni per riprendersi dal tumore». William smentisce: fa progressi

di Dajana Mrruku

Kate continua a far parlare di lei, o meglio, della sua assenza. Il 2024 è stato un anno molto turbolento per la principessa del Galles che ha dovuto prima subire un intervento all’addome e poi, dopo mesi di silenzio stampa, pressata dai media inglesi e dai sudditi che si preoccupavano per lei, ha condiviso la tragica notizia con un video su Instagram: Durante l’operazione all’addome hanno trovato un tumore che sto curando con la chemioterapia.

Aveva chiesto rispetto per la situazione delicata e per i suoi figli, i principi George, Charlotte e Louis, che sono venuti a conoscenza della malattia di mamma poco prima di rendere pubblica la notizia.

Il ritorno ai doveri pubblici e alle uscite ufficiali era previsto per la fine delle festività di Pasqua, ma ad un mese dalle vacanze, tutto continua a tacere. Dove è Kate? Come sta? Quando tornerà ai suoi doveri ufficiali e dai suoi sudditi che tanto l’hanno sostenuta in questo periodo tragico?

Un post su Facebook fa presagire il peggio e getta una pesante ombra sulla principessa del Galles, post smentito dal principe William che, rispondendo alla domanda "Come sta Kate", ha detto: «Sta facendo progressi». Il principe William ha visitato il St. Mary's Community Hospital di Hugh Town in Cornovaglia venerdì 10 maggio e ha detto a Tracy Smith, l'amministratrice dell'ospedale, che la principessa del Galles sta facendo progressi incoraggianti.

Il magazine Snopes ha voluto vederci chiaro sulle voci della necessità per la principessa Kate di un lungo periodo (si parla di anni) per riprendersi dalle cure per il tumore che le è stato diagnosticato qualche settimana fa.

Le voci sulla assenza di Kate e sulle sue condizioni di salute hanno preoccupato molto i fan e i sudditi che hanno ricondiviso il post e creato un vero e proprio caso social. Ma quale è la verità dietro queste insinuazioni?

«Snopes non ha trovato esempi di agenzie di stampa affidabili che riportassero le stesse affermazioni (del post Facebook, ndr.), che sembravano provenire da un utente Facebook e X, e nessun annuncio pertinente della famiglia reale, motivo per cui abbiamo valutato questa affermazione "Infondata"», riporta l'articolo di Snopes che, dopo un'attenta ricerca e fact check delle fonti ha dichiarato "infondata" la notizia data su Facebook, post che ha comunque alimentato i timori dei sudditi britannici.

Non solo. La redazione di Snopes ha cercato di rintracciare e chiedere chiarimenti sul caso a Buckingham Palace, ma per adesso non ha avuto ancora risposta. Mancata risposta che alimenta il dubbio tra i fan della principessa Kate, che continuano a chiedersi: quando ritornerà in pubblico?

Per adesso i fan devono fare affidamento sulla dichiarazione ufficiale di corte: «La principessa tornerà ai doveri ufficiali quando sarà autorizzata a farlo dal suo team medico. È di buon umore ed è concentrata sulla piena guarigione».

