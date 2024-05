«Harry non sarà ospitato a palazzo perché non ha comunicato in tempo il suo arrivo. Kate lo vedrà solo a una condizione»

di Dajana Mrruku

L'arrivo del principe Harry, 39 anni, è prevista per l'8 maggio, dopo aver festeggiato con la famiglia il quinto compleanno del piccolo Archie, primogenito del duca di Sussex e Meghan Markle, 42 anni. Il ritorno in Inghilterra è stato a lungo organizzato in occasione degli annuali Invictus Games, giochi organizzati per celebrare i veterani di guerra. Quest'anno si festeggia il decimo anniversario della nascita, ma per Harry, rivelano alcuni esperti ai tabloid, non è previsto il vitto e alloggio a Palazzo Reale perché «non avrebbe comunicato in tempo il suo arrivo». L'ultimo viaggio nel Regno Unito poco dopo l'annuncio della diagnosi di cancro di re Carlo III, 75 anni. Il duca di Sussex volle incontrarlo per capire la natura delle sue condizioni di salute, cosa che, spiegano alcuni tabloid britannici, vorrebbe fare anche questa volta con la principessa Kate, 41 anni, e malata di un cancro non ben precisata, ma ad una condizione.

La condizione

Ingrid Seward, esperta reale, ha spiegato al Mirror che l'incontro tra Kate e Harry potrebbe avvenire solo ad una determinata condizione: «Se il re lo chiede, lo farà, ma Carlo, avendo un animo sensibile e comprensivo, non chiederà un simile favore alla sua adorata nuora. Il momento deve essere giusto». La principessa infatti, si sta sottoponendo a delle cure molto delicate e intense per vincere la sua lotta contro il tumore, scoperto dopo l'operazione all'addome di gennaio.

Il principe William, secondo Seward, non vorrà vedere il fratello. È «improbabile» che voglia incontrare Harry, ha detto. «William ha abbastanza da fare e non ha bisogno dello stress. Ma potrebbe rendersi conto che Harry vorrà incontrare Kate, una volta erano così vicini», ha riferito all'Express.

