William, il dolce souvenir per Kate e i figli George, Charlotte e Louis dopo il lungo viaggio di lavoro

Il principe William è un papà molto tenero e presente per i suoi figli. Mentre i media inglesi seguono con attenzione ogni passo di Harry e Meghan, che in questo momento si trovano in Nigeria in occasione delle celebrazioni del decimo anniversario degli invictus Games (celebrazioni iniziate in Inghilterra nei giorni precedenti e presenziate solo dal duca di Sussex), il principe William è volato nelle Isole Scilly, in Cornovaglia per alcuni appuntamenti ufficiali. Si tratta della prima visita ufficiale nel paese di cui è diventato duca.

Duca e duchessa di Cornovaglia

William e Kate, infatti, insieme al titolo di principe e principessa del Galles, hanno ereditato anche quello di duca e duchessa di Cornovaglia e in molti hanno ipotizzato che anche la principessa sarebbe dovuta essere presente durante questa visita ufficiale, ma le cure contro il tumore sono lunghe ed estenuanti e la principessa avrebbe preferito rimanere a casa.

Il principe tuttavia, pensa sempre alla sua famiglia e prima di tornare a casa, si è recato in un negozio molto particolare per acquistare un souvenir per i piccoli George, Charlotte e Louis e per la moglie, la principessa Kate.

Andiamo a scoprire di che cosa si tratta.

Il souvenir per Kate e i figli

William ha fatto un'ultima tappa molto particolare prima di tornare a casa dalla sua famiglia che lo aspetta a braccia aperte. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il principe si sarebbe fermato pochi secondi al "On the Quay", un "cafè" tipico della Cornovaglia dove avrebbe acquistato 5 pasticcini tradizionali, dal valore di 6,50 euro l'uno.

