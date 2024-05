Mustique, l'isola caraibica preferita per le vacanze dalla Royal family sarà il rifugio di Kate dopo la malattia?

di Redazione Web

Chissà se quest'anno la Famiglia Reale inglese andrà in vacanza. Il principe William, 41 anni, e Kate Middleton, 42, potrebbero decidere all'ultimo di rifugiarsi nella loro meta preferita di sempre, l'isola caraibica Mustique nelle Piccole Antille. Si tratta di un'isola privata a cui si può accedere solo tramite aereo di una compagnia altrettanto privata o, in alternativa, in catamarano.

I progressi incoraggianti di Kate

Il principe William ha visitato il St. Mary's Community Hospital di Hugh Town in Cornovaglia venerdì 10 maggio e ha detto a Tracy Smith, l'amministratrice dell'ospedale, che la principessa del Galles sta facendo progressi incoraggianti.

Kate è stata sottoposta a un trattamento chemioterapico dopo che le è stata diagnosticata una forma di tumore. Ha reso pubblica la sua diagnosi a marzo, dopo settimane di speculazioni sulla sua salute.

«A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra - ha raccontato in un video - e all'epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa». Tuttavia, i test dopo l'operazione hanno rilevato la malattia.

La tradizione reale su Mustique

La principessa Margaret, sorella minore di Elisabetta II, si era innamorata di Mustique ai tempi della sua luna di miele con il conte Snowdon, Anthony Armstrong-Jones, quando era ancora un'isola allo stato brado. Il proprietario, che l'aveva acquistata nel 1958, Colin Tennant (Lord Glennconner), le regalò un appezzamento di terreno come regalo di matrimonio, sul quale lei fece costruire una lussuosa villa, Les Jolies Eaux.

Negli anni Sessanta la principessa si rifugiò in questo luogo quasi incontaminato per sfuggire alle corna del marito, che si diceva la tradisse con uomini e donne. L'esistenza dell'isola divenne di dominio pubblico nel 1976 quando la rivista News of the World pubblicò delle foto di Margaret con Roddy Llewellyn, di diciassette anni più giovane, con cui aveva una relazione dal 1973. Gli scatti rubati portarono al divorzio con Armstrong-Jones.

Il rapporto della coppia reale con l'isola

La dimora di Margaret fu poi venduta ma negli anni scorsi William e Kate hanno comunque trascorso qualche estate nelle varie residenze dell'isola, tra cui la Villa Antilles nel 2019. Kate ha ereditato il titolo affibbiato dalla stampa alla principessa Margaret, "Regina di Mustique", tanto è il suo amore per l'atollo. La principessa del Galles, in realtà, ci aveva già trascorso le vacanze da ragazzina, prima di sposare William.

«È incredibilmente privato e discreto, ma non remoto - ha riferito una fonte vicino ai reali - William e Kate conoscono bene il luogo e si fidano dello staff che lavora lì». Il fatto che l'isola sia una no-fly zone, le fa acquisire maggiori punti ai loro occhi.

Cosa c'è sull'isola

L'atollo, frequentato in passato come adesso da celebrities del calibro di David Bowie, Mick Jagger, Katy Perry e Orlando Bloom, è il regno delle persone con una elevata disponibilità economica. Possiede un solo hotel, il Cotton Club, e circa novanta ville private (ognuna con un maggiordomo e del personale di servizio) tutte con piscina e vista sull'oceano.

Le persone la scelgono per rilassarsi nelle spiagge più famose come Macaroni Beach, Lagoon Beach e Princess Margaret Beach. Il Basil's Bar è il punto di ritrovo per abitanti e ospiti che organizza eventi settimanali con musica dal vivo. Ci sono anche sei campi da tennis, un centro ippico, una palestra e una spa.

