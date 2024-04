«Carlo sta molto male, non risponde alle cure. Tutti si preparano al peggio». Si lavora all'Operazione Menai Bridge

Sono giorni che Re Carlo III non appare in pubblico. Le condizioni di salute del sovrano 75enne, malato di cancro, sembrano essere serie. «Sta male ed è peggiorato», rivelano alcuni insider citati da alcuni tabloid americani. «Parlando della salute del monarca con alcuni suoi amici, abbiamo appreso che le cose non stanno andando bene», dice Tom Sykes del Daily Beast. Un amico di Carlo III ha spiegato che il sovrano «è determinato a sconfiggerlo e sta dando il massimo. Tutti rimangono ottimisti, ma sta davvero molto male. Più di quanto lasciano intendere». Non una voce isolata, in quanto molti quotidiani statunitensi e britannici hanno diffuso un’indiscrezione secondo la quale il Palazzo starebbe aggiornando i piani del funerale del monarca, l'Operazione Menai Bridge. Page Six, il Daily Beast, il New York Post, il The Mirror, il The New Zealand Herald descrivono una situazione allarmante e un costante «peggioramento di salute». Carlo III non starebbe rispondendendo bene alle cure. TMZ, poi, sostiene che la situazione sta precipitando: «Sembra che tutti si stiano preparando al peggio». Sky News Australia descrive le condizioni di salute del Re come «terribili».

