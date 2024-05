«Carlo deve affrontare Harry e Meghan e imporsi: gli vanno tolti i titoli reali»

di Redazione web

Harry, 39 anni, e Meghan Markle, 42 anni, nonostante abbiano lasciato i loro incarichi reali da diversi anni (era il 2020 quando decisero di trasferirsi negli Stati Uniti), continuano a utilizzare il titolo di Duca e Duchessa di Sussex. Molti sudditi inglesi, però, ritengono che questo non sia corretto vista la loro totale assenza all'interno della struttura monarchica. L'esperto reale Piers Morgan, che più volte si è espresso negativamente sulla coppia, ha spiegato la sua posizione e cosa, secondo lui, dovrebbe fare Re Carlo III.

Le dichiarazioni di Piers Morgan

L'8 magio il principe ribelle tornerà a Londra per il decimo anniversario degli Invictus Games e incontrerà Re Carlo. A proposito del suo ritorno, si è espresso l'esperto reale Piers Morgan che in un'intervista al The Megyn Kelly Show ha dichiarato: «Non dovrebbero farsi chiamare Duca e Duchessa di Sussex, questi sono i titoli conferiti loro dalla monarchia. Non è giusto. Spero che Re Carlo, che attualmente è occupato con i suoi problemi di salute, ad un certo punto si imponga su di loro e dica: "Non potete mantenere i titoli. Mi dispiace"», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 12:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA