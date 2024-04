Re Carlo, prima volta in pubblico dopo la diagnosi di tumore. Buckingham Palace: «No comment sulla salute»

di Redazione web

Re Carlo è apparso in pubblico oggi per la prima volta dopo la diagnosi di tumore rivelata a febbraio, partecipando al suo primo impegno ufficiale. Il sovrano, che compirà 76 anni quest'anno, si è mostrato apparentemente in forma e sorridente accanto alla regina Camilla durante una visita a un ospedale e a un centro oncologico di Londra.

Re Carlo, il ritorno dopo il tumore

Il ritorno pubblico di Carlo segue l'annuncio di Buckingham Palace, avvenuto venerdì, che il re avrebbe ripreso parzialmente i suoi impegni ufficiali. Nei mesi scorsi, a seguito della diagnosi, il sovrano si era limitato a partecipare principalmente a eventi al chiuso e a riunioni con singoli ospiti, oltre a comparire in occasioni familiari come la messa di Pasqua.

Come sta

I medici del re hanno descritto i risultati della prima fase del trattamento come «incoraggianti», segno che il sovrano sta rispondendo bene alle terapie ancora in corso. La presenza di Carlo in eventi pubblici non solo riafferma il suo ruolo attivo come capo della monarchia britannica, ma invia anche un messaggio positivo sulla sua salute a tutto il Regno Unito e ai sostenitori della famiglia reale. La ripresa pur parziale delle attività ufficiali del sovrano viene commentata con sollievo nel mondo politico britannico e con reazioni di cauta fiducia da diversi commentatori (dopo alcuni gossip allarmanti alimentati di recente dalla stampa scandalistica Usa). Anche se sullo sfondo restano gli elementi di prudenza suggeriti al momento dagli stessi comunicati di palazzo.

Il centro oncologico

La visita di oggi all'ospedale e al centro oncologico è stata particolarmente simbolica, considerando la battaglia personale di Carlo contro il cancro.

L'incontro con Harry

Non è ancora chiaro se fra gli impegni prossimi di Sua Maestà ci sia pure un nuovo incontro con il figlio minore, il principe ribelle Harry, di ritorno per qualche giorno nel Regno fra una settimana, dall'autoesilio americano, per partecipare agli eventi del decimo anniversario degli Invictus Games: giochi riservati ai militari mutilati di cui il duca di Sussex è patrono fin dalla fondazione. Un viaggio nel quale Harry, come confermato nelle scorse ore da una sua portavoce, non sarà peraltro accompagnato dalla consorte Meghan, né dai figlioletti Archie e Lilibet.

Il ritorno di Kate Middleton

Resta intanto ignota qualsiasi data su un potenziale ritorno in pubblico della 42enne principessa di Galles, Catherine, moglie dell'erede al trono William, a sua volta colpita da un cancro di natura non specificata reso noto in un toccante video alla nazione il mese passato dopo una precedente, delicata operazione all'addome. Proprio ieri William e Kate hanno celebrato, in privato e con i tre figli (George, Charlotte e Louis), il loro anniversario di matrimonio più difficile, il 13esimo: limitandosi poi a diffondere oggi come ritratto ufficiale d'occasione una sorridente foto d'archivio scattata anni fa e rimasta finora inedita.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 12:54

