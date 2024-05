Kate e William, le 4 regole d'oro per il matrimonio perfetto: tutti i segreti svelati dall'ex maggiordomo dei reali

Il matrimonio della Principessa Kate Middleton e del principe William è andato avanti a gonfie vele sin dal loro matrimonio da favola celebrato nell'aprile 2011. Ora, a 13 anni di distanza, la coppia ha tre figli e ha formato una famiglia molto unita. Ma hanno anche affrontato momenti difficili, come la morte dei nonni di William, il principe Filippo e la regina, il litigio con il principe Harry e le battaglie contro il cancro di re Carlo e di Kate. Nonostante ciò, la coppia è rimasta solida come una roccia, grazie a quattro regole d'oro, rivelate dall'ex maggiordomo reale Grant Harrold, che ha lavorato per re Carlo tra il 2004 e il 2011.