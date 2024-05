Cosa farà Fedez da Alessandro Cattelan? La rivelazione del conduttore: «Avevamo un'altra idea ma ...»

di Ida Di Grazia

Nella prima puntata di "Da vicino nessuno è normale", il nuovo show di Alessandro Cattelan in partenza da lunedì 20 maggio, ci sarà come ospite Fedez. Un'ospitata che è stata al centro di numerose polemiche vista l'indagine on corsa sulla rissa avvenuta tra il cantante (Il suo sembrerebbe essere l’unico nome iscritto nel registro degli indagati) e Cristiano Iovino. Ospite da Caterina Balivo, Cattelan ha confermato la presenza di Fedez e ha spiegato che cosa faranno e i cambiamenti apportati all'idea iniziale.

Le parole di Cattelan

«Volevamo mandarlo ad un matrimonio come ospite a sorpresa - ha raccontato Cattelan dalla Balivo - Avevamo un complice tra gli invitati che lo avrebbe fatto entrare di nascosto, ma visto quello che è successo ultimamente abbiamo cambiato l’idea originale»

«Da vicino nessuno è normale», prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, è un inedito people show che approfondirà le piccole e grandi manie umane in maniera originale e divertente. Lunedì 20 maggio, in occasione della prima puntata, saranno presenti: Fedez, The Kolors, Tananai, Federica Pellegrini, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani.



Tanti i meccanismi e i mezzi che userà durante ciascuna serata per rispondere alle fatidiche domande della vita: dal monologo comico alla candid camera, dagli esperimenti sociali ai giochi col pubblico, fino all’esibizione di grandi ospiti in performance spettacolari e interazioni sorprendenti.

