Giovanni Allevi torna a sorridere: «Avevo detto di avere una malattia cronica, invece si può vincere». Come sta oggi

Giovanni Allevi nonostante la battaglia contro la malattia «non perde mai la speranza». Il pianista, tornato in scena per la prima volta durante l'ultima edizione di Sanremo, ha spiegato come i tempi bui lo abbiano aiutato a razionalizzare il giudizio degli altri. La malattia che dal 2022 l'ha tenuto lontano dalle scene non è sconfitta ma «si può vincere». Oggi infatti a distanza di qualche mese sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto che lo ritrae sorridente.

Le parole di Giovanni Allevi

«Prima ho guardato la foto di sfuggita, e sono andato oltre - ha scritto Giovanni Allevi su Instagram -. Poi però quel sorriso mi è rimasto in mente. Da quanto non sorridevo così? L’unica testimonianza del dolore ancora intenso è la ruga sulla fronte. Tutto questo per dire che devo ricredermi. A Sanremo in conferenza stampa ho affermato che la mia è una malattia cronica che non si vince mai.

Numerosi sono stati i messaggi di vicinanza e di sostegno dei fan al post Instagram che Giovanni Allevi ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Il tuo sorriso infonde coraggio», ha scritto un utente. E ancora: «Ogni giorno sei sempre più forte. Grazie per la forza che ci doni».

La malattia

A Giovanni Alleri è stato diagnosticato un mieloma multiplo, cioè una tipologia di tumore che colpisce le cellule del midollo osseo. Da quel momento, per il pianista è iniziato un ritiro dalle scene forzato, documentato sui social da pensieri che hanno compreso anche giorni particolarmente difficili.

