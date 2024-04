Re Carlo, la verità sui piani per il funerale. Antonio Caprarica: «Non vuol dire che stia bene o male»

di Redazione web

La Royal Family sta vivendo un periodo molto delicato della propria storia perché, oltre ai gossip riguardanti i rapporti familiari, soprattutto le divergenze tra William e Harry, Re Carlo e Kate Middleton stanno anche conducendo la loro personale lotta contro il tumore. Entrambi i reali non hanno specificato di quale tipo di cancro si tratti ma tutti e due sono seguiti dai migliori dottori. Mentre la principessa del Galles, nel famoso video che ha fatto il giro del mondo, annunciava di voler prendersi una pausa per curarsi e stare con i suoi bambini, il sovrano è tornato in pubblico lo scorso 21 aprile e l'esperto reale Antonio Caprarica ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute.

L'intervista di Antonio Caprarica

In una recente dichiarazioni rilasciata al programma tv "L'Aria che tira" su La7, Antonio Caprarica ha parlato della salute di re Carlo: «La notizia del peggioramento delle condizioni del re è partita dai siti americani e da Sky News Australia. Gli americani da giorni battono e ribattono su questo tema che Carlo sarebbe in fin di vita, non è la stampa inglese.

La salute di Re Carlo

Nelle scorse ore, Antonio Caprarica è stato ospite da Myrta Merlino a Pomeriggio 5 e ha rassicurato sulle condizionidi salute di re Carlo: «Gli inglesi sanno che re Carlo non è esattamente uno di loro. Perché purtroppo per un cittadino normale il tempo che ci vuole tra la diagnosi di cancro e l’inizio della cura è di minimo tre mesi, per Carlo è passata una settimana. Queste però sono le ingiustizie della vita o i meccanismi di selezione del nostro mondo. Però è stato importante il fatto che Carlo ha reso noto il problema alla prostata e poi adesso con la pubblica ammissione del cancro. Perché è stato tolto il velo di paura e mistero da una malattia che si può affrontare e combattere. Come sta? Posso dire che è vero che sta molto meglio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA