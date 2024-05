Isola, le pagelle: glow up di Dario Maltese (8), Matilde Brandi romantica (9), Vezzali che delusione (3), Luxuria perde le staffe (6)

Valentina Vezzali eliminata con un po’ di amarezza per un’occasione davvero sprecata vince però un’ennesima medaglia: quella di aver fatto “spettinare” l’impostatissima e austera Vladimir Luxuria. Momento "C'è Posta per te", ma anche "Stranamore" per Matilde Brandi che ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio. In nomination finiscono durante la diretta della nona puntata fiiscono: Artur, Greta e Aras. Il prossimo appuntamento con l’Isola dei Famosi è per mercoledì 22 maggio. Ecco le pagelle della puntata di domenica 19 maggio.