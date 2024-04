Re Carlo e il tumore, l'astrologa di Lady Diana aveva predetto i problemi di salute del sovrano tre mesi fa

di Sara Orlandini

Re Carlo III e la Royal Family in generale non stanno attraversando un periodo facile della propria storia. I problemi di salute che vedono coinvolti il sovrano e la principessa Kate Middleton preoccupano, in primis, i diretti interessati che sono apparsi in pubblico molto poco o praticamente mai e, poi, i sudditi inglesi che temono per le sorti della monarchia. Carlo e Kate stanno lottando contro un tumore (entrambi non hanno specificato dove sia localizzato il male) e tutti e due desiderano occuparsi prima di tutto della loro salute. Salute che, qualcuno aveva già predetto sarebbe stata cagionevole, almeno per il re. Si tratta dell'astrologa Debbie Frank, l'esperta delle stelle che era molto vicina a Lady Diana, si dice fosse una delle sue confidenti più strette.

La previsione dell'astrologa

Debbie Frank, tre mesi fa, aveva realizzato il suo consueto oroscopo annuale e guardando all'anno avvenire aveva rivelato a People: «I problemi di salute potrebbero essere una priorità per Carlo e Camilla.

Debbie Frank non aveva, poi, specificato quali sarebbero stati i problemi che il re e la regina avrebbero dovuto affrontare ma riguardo a Camilla, in un'intervista rilasciata a Hello!, aveva detto: «Lei sarà fondamentale negli eventi reali. A marzo avrà molto lavoro da svolgere con Saturno che la mette alla prova, ma la sua ricompensa arriverà a luglio che sarà un mese pieno di gioia».

La Pasqua dei reali

Re Carlo e Camilla hanno fatto la loro apparizione in pubblico a Windsor durante la domenica di Pasqua ed entrambi hanno stretto le mani dei sudditi e hanno fatto loro gli auguri per la festa. Kate Middleton, William e i bambini, invece, hanno preferito rimanere lontani dai riflettori perché dopo l'annuncio sconcertante della principessa, i futuri re e regina hanno deciso di prendersi un po' di tempo per sé.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Aprile 2024, 09:19

