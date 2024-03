Kate Middleton ha il cancro, quando lo ha saputo William? La telefonata e il forfait all'impegno reale già in programma

di Sara Orlandini

Kate Middleton ha annunciato al mondo intero di avere un tumore e che si sta sottoponendo a un ciclo di chemioterapia preventiva. Lo ha rivelato lei stessa in un video pubblicato sui profili social ufficiali della famiglia dei principi del Galles. Kate ha spiegato di avere scoperto di essere malata dopo l'intervento a cui si è sottoposta nel gennaio scorso: «All'epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa. Tuttavia, i test effettuati dopo l'operazione hanno rilevato si trattava di un cancro». E il principe William com'è venuto a conoscenza della malattia della moglie? Secondo la stampa inglese, il futuro re d'Inghilterra lo avrebbe scoperto in un momento ben preciso.

William, la scoperta del tumore di Kate

Kate Middleton si è sottoposta a un intervento addominale (di cui non è mai stata svelata la natura) nel mese di gennaio. Dopodiché, quando William appariva in pubblico, ha sempre tranquillizzato chi gli chiedeva come stesse la moglie: la principessa era semplicemente stanca e stava riposando dopo l'operazione.

Kate, il tumore della principessa qual è: scoperto dopo l'operazione all'addome, chemioterapia anti sarcoma

Le parole di Re Carlo III

Il video in cui Kate Middleton spiega al mondo le sue condizioni di salute ha colpito tutti e, in particolar modo, Re Carlo III che ha voluto mostrare la sua vicinanza alla principessa: «Orgoglioso di Catherine, Principessa del Galles, per il suo coraggio nel parlare come ha fatto».

