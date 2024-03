Kate Middleton ha il cancro, il medico mette in dubbio l'annuncio: «Non ha senso, vi spiego perché»

di Redazione Web

Kate Middleton ha sconvolto la Gran Bretagna annunciando in un video messaggio di avere il cancro. «William ed io - ha sottolineato la principessa - abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come si può immaginare, ci è voluto del tempo. Mi ci è voluto del tempo anche per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento», ha detto. Adesso, i sudditi si interrogano sul futuro della famiglia, dal momento che anche re Carlo lotta con un tumore. C'è qualcuno però, che ha messo in dubbio la dichiarazione della principessa. Il dottor Jonathan Reiner, professore di medicina alla George Washington University di Washington, ha spiegato che il suo annuncio «non ha senso dal punto di vista medico», le sue parole alla Cnn.

Cosa dice il medico

«L'intervento è riuscito.

«Solitamente si rimuove un pezzo di tessuto che viene analizzato al laboratorio e si determina se si tratta di tumore o meno, così da capire che tipo di intervento fare. È molto probabile che l'equipe medica sapesse. La malattia della principessa doveva essere sospettata o comunque se ne dovevano accorgere durante l'operazione» e non dalle analisi successive come ha dichiarato Kate. Anche in questo caso, insomma, non tutti sono convinti che la verità sia venuta a galla.

