Kate e il cancro, Harry e Meghan: «Speriamo che sia in grado di guarire in pace». Tutti gli auguri alla Principessa

Tutti vicini a Kate Middleton, nel momento più difficile della sua vita. «Auguriamo buona salute e una pronta guarigione a Kate, e speriamo che sia in grado di guarire privatamente e in pace». Così dagli Stati Uniti Harry e Meghan hanno inviato il loro augurio a Kate e alla sua famiglia dopo la diffusione del videomessaggio in cui la principessa annunciava di essere in cura per un tumore.



«Sei coraggiosa e noi ti amiamo». Così la first lady americana Jill Biden ha mandato un messaggio su 'X' alla principessa Kate, che oggi ha annunciato di aver iniziato un percorso di chemioterapia dopo che le è stato diagnosticato un tumore.





L'orgoglio del re

Il re è «così orgoglioso di Catherine per il coraggio di parlare come ha fatto». Così Buckingham Palace ha diffuso la reazione di Carlo al videomessaggio di Kate, descritta come «l'amata nuora» del monarca.

Le preghiere

«Le mie preghiere sono rivolte alla Principessa del Galles, al Principe del Galles e ai loro figli in questo momento tremendamente difficile. Mi unisco a tutto il Paese e al mondo nel pregare per la sua piena guarigione». Così su X l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, ha rivolto il suo pensiero alla principessa del Galles nel giorno dell'annuncio della malattia. «Colgo l'occasione - continua - per lodarla per il suo spirito di ottimismo di fronte a notizie così difficili, e sono lieto di sapere che si sente ogni giorno più forte. Il suo coraggio nel condividere la notizia in questo modo e il suo continuo impegno nel sostenere gli altri testimoniano della sua compassione e del suo senso di servizio». «Per favore - conclude - unitevi a me nel pregare per la famiglia reale mentre affronta questa questione privata e vorrei esortare tutti a rispettare la loro privacy in questo momento».

