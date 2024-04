Milano, 18enne ucciso a colpi di pistola nel furgone. La moglie: «Volevano ammazzare anche me». I killer ripresi dalle telecamere

Omicidio a Milano: un 18enne è stato ammazzato a colpi di pistola nella notte in un furgone adibito a camper nella zona del mercato Ortofrutticolo. Caccia agli assassini in città. Un'esecuzione fredda, spietata: prima i killer, quattro o cinque, probabilmente con dei martelli telescopici, hanno rotto i finestrini del furgone Ducato in cui dormiva con la moglie incinta; poi l'hanno trascinato fuori dal mezzo e gli hanno sparato alcuni colpi di pistola calibro 7 e 65. Tre l'hanno raggiunto al torace e a un braccio e per Jhonny Sulejmanovic, 18 anni, bosniaco nato a Torino, non c'è stato nulla da fare. È morto dopo il suo arrivo all'ospedale Policlinico.

Milano, 18enne ucciso con 3 colpi di pistola davanti alla moglie mentre dorme in un furgone. L'incontro con i killer prima dell'agguato