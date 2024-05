Incidente mortale, Lorenzo Piran muore a 23 anni. Per l'automobilista condanna di un anno e patente sospesa

di Redazione web

Un anno di reclusione con la sospensione condizionale: è la pena patteggiata lunedì 29 aprile 2024, all’esito dell’udienza preliminare in Tribunale a Venezia davanti il giudice Daniela De Fazio, da I. D., il 41enne di origini moldave, residente a Mestre, per aver causato il tragico incidente costato vita, il 24 luglio 2022 in via Miranese a Chirignago, all’appena 23enne del posto Lorenzo Piran. All’imputato, che ha potuto beneficiare dei vari sconti di pena dovuti all’applicazione delle attenuanti e al rito scelto è stata comminata anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sempre per un anno. Per il risarcimento danni i familiari del giovane si sono rivolti a Studio3A-Valore S.p.A.

L'incidente

Lorenzo Piran, che di lì a un mese e mezzo si sarebbe laureato in Economia Aziendale all’Università Ca’ Foscari, quella domenica, alle 22.40, stava percorrendo la Miranese verso Mestre con la sua Kawasaki Ninja quando, all’altezza del civico 251, I.

