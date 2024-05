Amici 23, il meccanismo della finale: come funziona, le sfide, il televoto, i premi e una sorpresa speciale

Questa sera, sabato 18 maggio, in diretta su canale 5 la finalissima di Amici 23. Sei i finalisti in gara, i ballerini Dustin e Marisol e i cantanti Holden, Mida, Petit e Sarah. Padrona di casa Maria De Filippi, in studio i giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio.

Per i professori solo Anna Pettinelli e Raimondo Todaro sono rimasti senza allievi mentre Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini puntano al trofeo finale. Ma quale sarà il meccanismo questa sera?. Super ospite Angelina Mango.