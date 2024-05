Elisabetta Gregoraci, tacchi e pigiama di seta (griffato) per la cena fuori a Monaco. Ma è la borsa il vero gioiello del look

di Dajana Mrruku

Chi l'ha detto che il pigiama non è adatto per una cena fuori? Elisabetta Gregoraci avrebbe qualcosa da ridire, soprattutto dopo l'ultima uscita a Monte Carlo dove ha sfoggiato un elegantissimo completo firmato Louis Vuitton x Yayoi Kusama. In occasione del Gran Premio di Monaco, la conduttrice ha trascorso del tempo con l'ex marito Flavio Briatore, l'ex di lui Heidi Klum e i rispettivi figli, Nathan Falco e Leni Klum: una riunione di famiglia che ha sorpreso tutti. Nell'outfit stravagante, però, a catturare l'attenzione è stata la borsa griffata.

L'outfit

Camicia di seta e pantalone di twill, decorati dal motivo Faces all-over della capsule collection Louis Vuitton x Yayoi Kusama, anch'esso di seta, Elisabetta Gregoraci indossa un elegante pigiama per le strade di Monte Carlo, lasciando tutti senza parole.

Negli ultimi anni, infatti, molte influencer hanno sdoganato il pigiama anche in occasioni sociali come cene fuori e appuntamenti notturni, ad una sola condizione: il capo deve essere in seta.

L'accessorio che ha colto maggiormente l'attenzione, tuttavia, è la borsa griffata di Louis Vuitton, modello Petite Maelle in pelle, caratterizzato dalla tipica tela monogram e dalla doppia chiusura dorata e ha una costo che si aggira intorno ai 4800 euro.

